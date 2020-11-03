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Aktüel Lüleburgazlı 10 yaşındaki Ekin İzmir'e gözyaşları içinde maske bağışında bulundu
Aktüel

Lüleburgazlı 10 yaşındaki Ekin İzmir'e gözyaşları içinde maske bağışında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:10:44 -
Lüleburgazlı 10 yaşındaki Ekin İzmir'e gözyaşları içinde maske bağışında bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ekin Sürücü, İzmir'deki deprem bölgesindeki çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunması amacıyla maske bağışında bulundu.

Ailesi ile Lüleburgaz Belediyesine gelen Ekin Sürücü, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 500 maske bağışladı.

Maskeleri yetkililere teslim ederken gözyaşlarına hakim olamayan Sürücü, deprem görüntülerinden çok etkilendiğini söyledi.

Ekin Sürücü, gözyaşlarının eşlik ettiği bağışı sırasında, "İzmir'de kalan kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim için onlara bu bağışta bulunmak istedim. Çok duygulandım. Maske, küçükler için de küçük maske gönderdim" diye konuştu.

Ekin Sürücü, bağış yaptığı maskeler arasına bir de not iliştirdi.

"Sevgili İzmirliler, hepinize geçmiş olsun diliyorum." şeklinde başladığı notunda, Ekin, "İzmir'de yanınızda olamasak da sizlere Lüleburgaz'dan küçük bir yardım yapmak istedim. Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum. Kocaman sevgilerimle..." diyerek, duygularını dile getrdi.

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