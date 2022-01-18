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Gündem Lüleburgaz Belediye binası Metaverse üzerinden 10 dolara satıldı
Gündem

Lüleburgaz Belediye binası Metaverse üzerinden 10 dolara satıldı

Metaverse çılgınlığı devam ediyor. Son olarak Lüleburgaz Belediye Binası 10 dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:46:00 -
Lüleburgaz Belediye binası Metaverse üzerinden 10 dolara satıldı

Lüleburgaz Belediyesi, binasının metaversede 10 dolara satılmasıyla ilgili paylaştığı tweet çok sayıda beğeni aldı.

Lüleburgaz Belediye binası, teknolojinin geleceği olarak görülen metaversede 10 dolara satıldı.

Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.

Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu.

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