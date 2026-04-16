Lüks yatlara çifte kıskaç!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks harcamalarıyla gelir beyanı uyuşmayan yat sahiplerini yakın takibe aldı. Denizlerde ise 48 saat içinde atık bildirimi yapmayan teknelere on binlerce liralık ceza uygulanması gündeme geldi. Kayıt dışı kazançla faaliyet gösterenleri hem vergi müfettişlerinin kaynak sorgusu hem de “Mavi Kart” denetimi bekliyor.

Mavi suların hakimlerine hem karadan hem denizden başlayan operasyon sürüyor. Bir yanda lüks yaşam standartları ile beyan ettikleri gelirleri arasındaki uçurumu kapatmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer yanda deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında "48 saat" kuralını devreye alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; radarını kıyılara çevirdi.

Ege ve Akdeniz koylarında boy gösteren 16 bin 300 yüksek gelirli mükellef vergi adaleti için yakın takibe alınırken, limanlarda ise "atık bildirimi" mesaisi devreye girdi. Kayıt dışı kazançla lüks yat sahibi olanları bekleyen mali denetimlerin yanı sıra, Mavi Kart sistemine atık işlemini 48 saat geciktirenleri bekleyen on binlerce liralık cezalar, lüks teknelerde "keyif" devrini zorlu bir denetim sürecine bıraktı. Artık sadece teknenin boyu değil, hem cüzdanın hesabı hem de denize bırakılan izler Maliye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak merceğinde.

YATLAR VE GİZLİ ZENGİNLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yaşam sürüp vergi dairesinin yolunu unutanlar için düğmeye bastı. Ege ve Akdeniz koylarında boy gösteren lüks yat sahiplerinden, milyonluk saat koleksiyonu yapanlara kadar 16 bin 300 yüksek gelirli mükellef mercek altına alındı. Vergi Denetim Kurulu (VDK), bu yılki denetim stratejisinin merkezine lüks yat, tekne ve kotra sahiplerini yerleştirdi. Büyük ölçekli şirket ortağı olup şirketinden kâr payı almadığını beyan eden ancak milyon dolarlık teknelerle maviliklere açılan isimler, bu harcamanın kaynağını açıklamak üzere maliyeye çağırılacak. Sadece yat sahipleri değil; lüks araç koleksiyonu olanlar, lüks takı ve çanta tutkunları ile özel localardan maç izleyen VIP harcama grubu da gelir beyanlarıyla harcamaları arasındaki uçurumu izah etmek zorunda kalacak.

16 BİN 300 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Maliye'nin yeni gözetim ve uyum programı kapsamında harcamaları ile resmi gelirleri örtüşmeyen 16 bin 300 kişi tespit edildi. Bu kişilere kısa süre içinde tebligat gönderilerek görüşmeye davet edilecekler. Denetimler, hem şirketleri kâr dağıtmadığı halde lüks hayat yaşayan büyük ölçekli ortakları hem de herhangi bir şirket ortaklığı görünmemesine rağmen lüks tatiller ve yüksek fiyatlı organizasyonlarda boy gösteren isimleri kapsıyor. Analizler sonucunda gelir düzeyi bu tüketimin kaynağını açıklayamayan mükellefler, vergisel yükümlülükleri konusunda uyarılacak ve riskli görülenler incelemeye sevk edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin modern analiz yöntemleriyle derinleştirildiğini vurguladı. Şimşek, yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyanda bulunmayanların tespitinin vergi adaleti açısından kritik olduğunu belirterek, bu çalışmaların vergisini doğru ödeyen vatandaşların haklarını korumayı amaçladığını ifade etti.

TEKNE SAHİPLERİNİ AĞIR YAPTIRIMLAR BEKLİYOR!

Deniz turizminin kalbi Ege ve Akdeniz koylarında serbestçe dolaşan tekneler için "denetim" kıskacı daralıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıkılaştırılan Mavi Kart Sistemi ile denizciler için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. "Yarın hallederim" devrini kapatan yeni düzenleme, atık bildirimini yapmayan tekne sahiplerine on binlerce liralık ceza makbuzlarını hazırlıyor.

CEZA 22 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Denizcilik dünyasında 48 saat kabusu olarak adlandırılan yeni kurala göre, limandan çıkış yaparak faaliyetini tamamlayan teknelerin, dönüş gününü takip eden 48 saat içerisinde atıklarını sisteme işletmesi zorunlu hale getirildi. Mavi Kart sistemine kayıt yaptırmayan veya atık transferini süresi içinde gerçekleştirmeyen tekneler, Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına takılacak. Yeni dönemde uygulanacak idari para cezaları, cüzdanları ciddi şekilde sarsacak düzeyde. Mavi Kart kaydı bulunmayan teknelere 22 bin 109 TL idari para cezası uygulanıyor. Denize doğrudan atık boşalttığı tespit edilen araçlar için cezalar 115 bin TL'den başlıyor ve teknenin büyüklüğüne göre astronomik rakamlara ulaşıyor. 48 saat içinde atık vermeyen işletmelerde ise ceza miktarı teknenin groston kapasitesine sitesine göre katlanarak artıyor.

HİZMET ALINAMADI NOTU

Denizcilerin en büyük şikayeti ise bazı limanlardaki teknik yetersizlikler. Vakum sistemleri bozuk olan veya personeli bulunmayan limanlar nedeniyle atık veremeyen tekne sahipleri, haksız ceza yeme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar bu noktada kritik bir uyarıda bulunuyor: Eğer limanda hizmet alınamıyorsa, sistem üzerinden mutlaka "Hizmet Alınamadı" notu düşülmeli. Bu şerh, olası bir denetimde tekne sahibinin en güçlü yasal güvencesi sayılıyor.