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Gündem Lüks yat içerisinde bulundular! 44 kişi yakalandı
Gündem

Lüks yat içerisinde bulundular! 44 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 21:14:00 -
Lüks yat içerisinde bulundular! 44 kişi yakalandı

Muğla Marmaris'te lüks yat içerisinde turist kimlikleri ayarlanarak yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lüks yat ile düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen lüks yatı takibe aldı. Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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