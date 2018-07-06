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Lüks villada korkunç ölüm!

Antalya Kaş'ta bir villanın havuzunda temizlik yapan Mehmet Karaçık (25), kullandığı süpürgenin yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:19
Lüks villada korkunç ölüm!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villanın havuz temizliğini yapan Mehmet Karaçık, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı.

Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattıyla temas etti. Akıma kapılan Mehmet Karaçık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karaçık, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mehmet Karaçık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nişanlı olan Karaçık'ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:19
  1. Antalya
  2. Villada Ölüm

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  • ÖzkanÖzkan29 dk önce
    Bütün evlere fi salter sart kosun!!! Cok önemli , bir hic ugruna insanlar ölüyo!!!
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