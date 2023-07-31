Lüks tüketimde büyük gerileme!

Pandemi sonrası yaşanan harcama çılgınlığının ekonomik zayıflık nedeniyle duraksaması lüks sektörünü vurdu. Tekneler, uçaklar, mücevherler ve diğer lüks ürünlere yapılan harcamalar azaldı ve pandemi öncesi seviyelere geriledi.

Birkaç yıldır Çin ve ABD tarafından yönlendirilen lüks sektörü, Çinli ve ABD’li tüketicilerin alışverişlerinde daha seçici hale gelmesiyle pandemi sonrası yaşanan patlamanın sonuna hazırlanıyor.

ESKİSİ KADAR YÜKSEK DEĞİL

Sözcü'de yer alan habere göre, Dünya’nın en büyük lüks ürün grubu şirketi LVHM’nin finans müdürü Jean-Jacques Guiony, küresel bazda lüks tüketim harcamalarının 2021 ve 2022’deki gibi yüksek olmadığını belirtti.

Guiony, ABD’de de lüks tüketimin eskisi kadar yüksek olmadığını söyledi.

ING’nin baş uluslararası ekonomisti James Knightley ise özellikle kredi kartı borçlanma oranlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasıyla birlikte “ekonomik gerçeklerin” ortaya çıktığını söyledi. Knightley “İnsanlar hala lükse daha normal bir oranda harcama yapıyor” dedi.

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Danışmanlık şirketi Bain ve İtalyan endüstri grubu Altagamma’ya göre, lüks endüstrisinin büyümesi 2022’de yaklaşık beşte bir arttı ve 345 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı.,

Bu sektörün 2030 yılına kadar hacmini iki katından fazla artırması bekleniyor. Ancak 2023 için yıllık büyümenin yüzde 5 ila 12 arasında çok daha düşük olması bekleniyor.

HİSSELERDEN SERT TEPKİ

Öte yandan lüks sektörüne yapılan harcamaların düşmesiyle yatırımcılar da son kazanç setine sert tepki gösterdi.

Son çeyrekte ABD satışlarının cansız olduğunu bildirdikten sonra Richemont hisseleri geçen hafta yüzde 9 değer kaybetti. Richemont, sektördeki diğer isimleri de kendisiyle birlikte aşağı çekti.

Sektör lideri LVMH, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 17 artırarak 42,2 milyar euroya çıkardı. Ancak yatırımcılar ikinci çeyrekte ABD’de yüzde 1’lik bir daralma karşısında tereddüt ederek, bu yıl sonuçlarını açıkladıktan sonra hisseleri yaklaşık yüzde 4 oranında düşürdü.

KERİNG'İN SATIŞLARI YÜZDE 2 ARTI

Saint Laurent, Gucci ve Bottega Veneta gibi markaların sahibi olan Kering, İtalyan moda evi Valentino’nun yüzde 30 hissesini alma anlaşması ve Gucci’deki liderlik değişikliği de dahil olmak üzere bazı anlaşmaların servetini canlandırmasına yardımcı olacağını umuyor.

Kering’in ilk yarı satışları yalnızca yüzde 2 artarak 10.1 milyar euroya ulaşırken, grup gelirinin yarısını oluşturan Gucci’deki satışlar daraldı.