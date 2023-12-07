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Gündem Lüks spor araba kaza yaptı
Gündem

Lüks spor araba kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 16:12:00 -
Lüks spor araba kaza yaptı

İstanbul'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametine seyir halindeki 34 EBS 996 plakalı otomobil, Sultangazi mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.


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