Lüks parfümlerin damga vuran önemli karanlık sırrı: Çocuk işçiliği! Skandal patladı

İngiliz kamu yayıncısı BBC, iki büyük parfüm şirketi Lancôme ve Aerin Beauty'nin tedarikçileri tarafından kullanılan yaseminlerin çocuklar tarafından toplandığını ortaya çıkardı.

Mısır'da, dünyanın en önemli yasemin yetiştirme bölgelerinden biri olması nedeniyle, lüks markalar üretim bütçelerini düşük tutmak için çocuklara çok düşük ücretlerle çalıştırıyor. Mısırlı işçiler de zaten düşük maaş aldıkları için çocuklarını da çalıştırmak zorunda kalıyor.

BBC, parfüm endüstrisinde tedarikçileri denetleme sisteminin yetersiz olduğunu da ortaya koyuyor. BM'nin modern kölelik alanında çalışan Özel Raportörü Tomoya Obokata, lüks markaların çocuk işçiliğiyle mücadelede birçok söz verdiğini ancak bu sözlerin kağıt üzerinde kaldığını belirtiyor.

BBC, Mısır'daki Gharbia bölgesinde ailesiyle tarlada çalışan çocuklarla da görüştü. 10 yaşındaki Basmalla, kardeşleriyle gece 3'te kalkarak tarlada çalıştıklarını anlattı. Anne Heba ise yaşları 5 ile 15 arasında değişen çocuklarını çalıştırmadan yeterli parayı kazanamadıklarını belirtti.

Mısır'daki yüksek enflasyon nedeniyle lüks markalar için çalışan tarım işçilerinin aldığı paranın gittikçe düştüğüne dikkat çekiliyor. Yasemin toplayarak geçimini sağlayan 30 bine yakın kişiden kaçının çocuk olduğu konusunda kesin bir rakam yok.

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Mısır'da 15 yaş altı çocukların 07.00-19.00 arasında çalışması yasak olmasına rağmen, bu yasağa uyulmuyor. Bu durum, lüks parfüm markalarının insan hakları ihlallerine göz yumduğunu ve etik sorumluluklarını yerine getirmediğini gösteriyor.