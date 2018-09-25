0553 313 94 23

Lüks otomobiliyle dehşet saçtı… İnsanların üzerine sürdü

Yalova’da kendini bilmez bir sürücü, yüzlerce insanın olduğu sokağa arabası ile daldı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

25 Eylül 2018 Salı 06:02
Lüks otomobiliyle dehşet saçtı… İnsanların üzerine sürdü

Olay Yalova Cumhuriyet caddesi Huzur sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapalı sokağa otomobili ile giren ismi öğrenilemeyen sürücü restoranların bulunduğu alana geldiğinde vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkiler karşısında sürücü 10 BR 096 plakalı otomobilini insanların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

KIL PAYI KURTULUŞ

Bir çok masanın üzerinden geçen araçtan insanlar kıl payı kurtuldu. Fatih Caddesine kaçmaya çalışan sürücü, İsmet Acar caddesinde ters şeride girdi. Ters yönde başka araçlara vurarak durabildi. Otomobil sürücüsü, araçtan inerek koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü gözaltına aldı. Kaza sonucu yakıt kaçıran otomobile itfaiye ekipleri, köpük sıkarak tedbir aldı.

İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücünün trafiğe kapalı sokağa otomobiliyle girdiği sokakta bulunan vatandaşların sürücüye tepki gösterdiği, tepkiler üzerine sürücünün otomobilini insanların oturduğu masaların üzerine sürdüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:02
  1. Yalova
  2. yalova
  3. otomobil
  4. son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan net konuştu! 'Hepsi yasaklansın'
    1. Erdoğan net konuştu! 'Hepsi yasaklansın'
    2. Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi.
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Vatandaşa 2 müjde birden! Fiyatlara..
    5. Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
    6. 28 Ekim tarihine dikkat…Milyonlarca..
    7. AFAD uyardı: Gece yarısı 150 kişi..
    8. Herkes şaşkın… Büyük tedirginlik! Bir..
    9. Meteoroloji uyarmıştı: Gece yarısı..
    10. Önümüzdeki 3 yıl içinde... 3 milyarlık..
    11. Af teklifi kimleri kapsıyor? Toplamda..
    12. İnternette bir ceza tüm yayınları..
    13. Lüks otomobiliyle dehşet saçtı…..
    14. Ali Ece: 35 yaşındaki Atiba Tolgay'dan..
    15. Tümer Metin Fenerbahçe'deki ayrılığı..
    16. MHP'den 'Çakıcı' itirafı! Avukatlarına..
    17. Ahmet Çakar'dan flaş yorum:..
    18. Alvaro Negredo'dan derbi paylaşımı!..
    19. Mehmet Demirkol'dan derbi..
    20. Hasan Ali Kaldırım'dan çarpıcı sözler:..
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?