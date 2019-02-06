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Lüks inşaat şirketi konkordato ilan etti

İstanbul'un lüks semtleri Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca'da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve iş yeri ile birçok projeye imza atan Neo Yapı'nın konkordato ilan ettiği öğrenildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
Lüks inşaat şirketi konkordato ilan etti

İstanbul'da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve iş yeri ile birçok projeye imza atan Neo Yapı konkordato ilan etti.

Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca'da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve iş yeri ile birçok projeye imza atan Neo Yapı konkordato ilan etti. Geçtiğimiz aylarda da firma hakkında iflas talepli icra takibine gidilmişti.

Göktürk ve Bolluca

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Göktürk'te hayata geçirdiği lüks villa projeleri ile bilinen Neo Yapı konkordato ilan etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ’ye 3 aylık geciçi mühlet kararı verildi.

Neo Yapı, bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da çok sayıda projede yer aldı.

Çok sayıda lüks proje yapmıştı

Neo Yapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmıştı. Neo Yapı, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.

18 yıl önce Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ, ağırlıklı olarak Göktürk ve Arnavutköy Bolluca'da projeler geliştiriliyor. Projeler daha çok orta ve üst gelir grubuna hitap ediyor. Neo Yapı'nın geliştirdiği projelerde fiyatlar 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’n çıkan karara göre Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ 3 aylık gecici mühlet kararı verildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Neo Yapı konkordato
  4. konkordato ilan eden şirketler

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