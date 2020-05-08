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Aktüel

Lüks cipin kaza anı kamerada

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks cipin kontrolden çıkıp trafik lambasına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:13:20 -
Lüks cipin kaza anı kamerada

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks cipin kontrolden çıkıp trafik lambasına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Süratle kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik lambasına çarpan sürücünün kazada burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Kazada, 16 EG 045 plakalı lüks cipin sürücü F.G. hızlı bir şekilde seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik ikaz lambasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Kaza anı saniye saniye görüntülenirken, her gün işe giden kişilerin bekleme durağı olan bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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