Lüks cip devrildi, hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı
Aydın'da seyir halindeki cipin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.29 Aralık 2018 Cumartesi 15:11
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Suat Özdemir'in kullandığı 09 KD 258 plakalı cip, Emirdoğan Mahallesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı cipten çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özdemir'in avukat olduğu öğrenildi.
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