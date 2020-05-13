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Aktüel

Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, lüks bir aracın tamponuna gizlenmiş ilde bu güne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olan 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:12:03 -
Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, lüks bir aracın tamponuna gizlenmiş ilde bu güne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olan 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 ACM 860 plakalı lüks araç ile Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine kentin girişlerinde önlem aldı. Germencik ilçesi Ortaklar kavşağında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği ‘Çayra’ yardımıyla yapılan aramada, köpek otomobilin arka tamponuna hassasiyet gösterdi.


Lüks aracın sökülen arka tamponuna zulalanmış vaziyette 6 kilogram sentetik kannobinoit maddesi elde edildi. Aydın’da bu zamana kadar yakalanan en büyük sentetik kannobonoit maddesini ele geçiren polisler, araçta bulunan Mehmet Emin O ve Zeynel Abidin Ö. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, Germencik Adliyesine sevk edildi.

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