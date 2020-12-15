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Dünya Lukaşenko'nun hastanedeki görüntüleri olay oldu
Dünya

Lukaşenko'nun hastanedeki görüntüleri olay oldu

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bir hastaneye giderek koronavirüs hastalarını ziyaret etti. Burada Lukaşenko'nun bir hasta ile görüşürken maskesini indirdiği ve elini sıktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:41:00 -
Lukaşenko'nun hastanedeki görüntüleri olay oldu

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk’te bulunan hastaneyi ziyaret etti. Özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko, koronavirüs tedavisi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi.

Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko’ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirdikten sonra kadının elinden tutarak bir süre sohbet etti.

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko’yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu.

Birçok kişi Lukaşenko’nun karantina alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentinde çalışma gezisine başladı.

Belarus’ta son 24 saatte bin 853 kişiye yine koronavirüs teşhisi konuldu. Bin 321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede koronavirüs sebepli toplam ölü sayısı bin 273’e yükseldi.

 

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