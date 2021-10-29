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Dünya Lukaşenko'dan olay Türkiye ve Erdoğan sözleri! 2023 yılında...
Dünya

Lukaşenko'dan olay Türkiye ve Erdoğan sözleri! 2023 yılında...

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu ve 2023 yılında Erdoğan liderliğinde belirlenen tüm amaçlarda yeni başarılara ulaşacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:26:00 -
Lukaşenko'dan olay Türkiye ve Erdoğan sözleri! 2023 yılında...

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Minsk’in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir" ifadesini kullandı.

Türkiye 2023 'te tüm başarılara ulaşacak

Lukaşenko, Türkiye'nin dinamik gelişimine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye'nin 2023'te, sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim" dedi.

Ankara'da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık, çalışmalarında başarı, Türk halkına barış ve refah diledi.

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