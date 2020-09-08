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Dünya Lukaşenko'dan çarpıcı açıklama: Belarus çökerse Rusya da çöker
Dünya

Lukaşenko'dan çarpıcı açıklama: Belarus çökerse Rusya da çöker

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden yönetildiğini belirten Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus çökerse, ardından Rusya'nı da çökeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:08:00 -
Lukaşenko'dan çarpıcı açıklama: Belarus çökerse Rusya da çöker

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda protestolar nedeniyle Belarus'ta meydana gelen siyasi duruma ilişkin açıklama yaptı.

Seçim sonuçları sonrası başlatılan protestoların tek bir hesaptan yönetildiğini söyleyen Lukaşenko, böyle bir yöntemle Rusya’nın da baş edemeyeceğini kaydetti.

Konuyla ilgili çok sayıda devlet yöneticisiyle görüştüğünü söyleyen Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bu yönteme karşı duramayacağı konusunda uyardığını belirtti.

Luşenko, Telegram uygulamasındaki bazı kanalların protestoların organizasyonunda başrol oynadığını belirterek, bunu ABD’nin düşündüğünü ve şimdi Belarus’ta bunu uygulayarak başardığını söyledi.

Rusya'ya tarihi uyarı

Rusya'da da siyasi olayların çıkabileceği uyarısı yapan Lukaşenko, "Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." dedi.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması sonrası muhalefet seçimlere müdahale edildiğini iddia etmiş ve sonrasında yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü.

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