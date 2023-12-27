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Dünya Lukaşenko dünyaya ilan etti! Nükleer silahlar o ülkede
Dünya

Lukaşenko dünyaya ilan etti! Nükleer silahlar o ülkede

Yeniakit Publisher
2023-12-27 10:58:00 -
Lukaşenko dünyaya ilan etti! Nükleer silahlar o ülkede

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus nükleer silahların ülkesine ulaştığını duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus nükleer silahlarının tamamının teslim edildiğini belirterek, “Daha önce teslimat sürecinin sona geldiğini açıklamıştım. Eylül veya ekim aylarında. Son teslimat ekimin başında yapıldı. Her şey yerinde ve iyi durumda” dedi. Rusya ve Belarus savunma bakanları, Mayıs 2023’te Rus taktik nükleer silahlarının, Belarus sınırında konuşlandırılmasına yönelik bir belge imzalamıştı.

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