  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lukaşenko: Batı Belarus’u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor
Aktüel

Lukaşenko: Batı Belarus’u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:11:29 -
Lukaşenko: Batı Belarus’u kullanarak sorunlarını örtmeye çalışıyor

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin kendi problemleri üzerindeki dikkatleri dağıtmak için Belarus’taki siyasi karışıklığı kullandığını bildirdi.

Lukaşenko, Minsk bölgesinde yaptığı bir devlet işletmesi ziyaretinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkede muhaliflerin protesto gösterileri ile ilgili Batı ülkelerinden gelen açıklamalara cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Belarus’ta muhalefet ile yönetim arasında müzakerelerde "aracı" olma isteğini hatırlatan Lukaşenko, “Hadi o zaman önce ben geleyim, 'sarı yelekliler' ile Macron arasında aracı olayım.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Belarus’ta seçim sürecini ve protestolara sert müdahale edilmesini eleştirmesine de tepki gösteren Lukaşenko, “Önce kendi sorunlarını çözsünler.” ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin Belarus hakkında endişe eder gibi gözükerek kendi sorunlarının üzerini kapatmaya çalıştığını belirten Lukaşenko, “Neden Belarus hakkında endişe ediyorlar? Çünkü bu, Batı ülkelerinin kendi sorunları üzerindeki dikkatleri alarak başka bir ülkeye dağıtması için iyi bir fırsat.” diye konuştu.

Ayrıca Lukaşenko, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra oluşan durumu önümüzdeki günlerde çözeceklerini ifade etti.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ederek, protesto gösterilerine başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’
Dünya

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’ açıklamasını beklerken Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Doğal gaza ilişkin açıklamalar peş ..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı