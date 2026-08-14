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Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

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Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan Op. Dr. Özlem Gültekin, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Foto - Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

Haber spikeri Erhan Çelik’in bir süredir boşanma davası sürdürdüğü eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi.

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Foto - Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

İzmir’de hizmet veren kliniğinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanan Gültekin, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölüm nedeni netleşti. Kliniğinde aniden fenalaşan Gültekin’e ilk müdahale yanında bulunan doktor meslektaşları tarafından yapıldı. Ancak geçirdiği ağır kalp krizi sonrası yapılan tüm tıbbi müdahaleler yetersiz kaldı ve Gültekin kurtarılamadı.

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Foto - Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

Acı haber, Özlem Gültekin’in sahibi olduğu kliniğin resmi Instagram hesabından kamuoyuna bildirildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Foto - Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti

“Onlarca kadının & annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak, Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle... Başımız sağ olsun...”

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