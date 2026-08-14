Doktor eşi ile boşanma aşamasındaydı! Erhan Çelik'in eşi hayatını kaybetti
Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan Op. Dr. Özlem Gültekin, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan Op. Dr. Özlem Gültekin, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber spikeri Erhan Çelik’in bir süredir boşanma davası sürdürdüğü eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi.
İzmir’de hizmet veren kliniğinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanan Gültekin, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölüm nedeni netleşti. Kliniğinde aniden fenalaşan Gültekin’e ilk müdahale yanında bulunan doktor meslektaşları tarafından yapıldı. Ancak geçirdiği ağır kalp krizi sonrası yapılan tüm tıbbi müdahaleler yetersiz kaldı ve Gültekin kurtarılamadı.
Acı haber, Özlem Gültekin’in sahibi olduğu kliniğin resmi Instagram hesabından kamuoyuna bildirildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Onlarca kadının & annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak, Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle... Başımız sağ olsun...”
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