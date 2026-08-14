Büyük heyecan başlıyor! Adı gibi ''süper'' olsun

Milyonların beklediği gün geldi. Trendyol Süper Lig'de 88 günlük aranın ardından 2026-2027 sezonu bugün Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor.

18 takım, 282 gün sürecek maratonda 306 maçla şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesi verecek. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta tamamlanan 2025-2026 sezonunun ardından Süper Lig'de 69. sezonun perdesi bu akşam açılacak.

Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedefleri için mücadele edecek. Süper Lig'in 69. sezonunda 13 ilden 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor) yer alacak.

Ligde Ankara'dan Gençlerbirliği, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzonspor, Konya'dan Konyaspor, Antalya'dan Corendon Alanyaspor, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Erzurum'dan Erzurumspor FK, Diyarbakır'dan Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum'dan Çorum FK başarı peşinde koşacak.

İŞTE DERBİ HAFTALARI

Süper Lig'de bu sezonunun sonunda yine 3 takım küme düşecek.

Ligde sezonunun ilk "büyük" karşılaşması, 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek.

Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak.