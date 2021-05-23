Luiz Gustavo yol ayrımında

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik patronluğunda ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezonun son maçlarında ikinci yarılarda şans bulan Luiz Gustavo, yol ayrımına geldi.

Sarı-Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezonun devre arasına kadar, "Alternatifi yok" yorumları yapılan Gustavo'nun moralinin bozuk olduğu bildirildi.

Brezilyalı oyuncunun, yeni sezonda düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği ve yönetime de ayrılma talebini ilettiği öğrenildi.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla şu ana kadar ciddi olarak ilgilenen iki takımın olduğu konuşuluyor.

Alınan bilgiye göre Gustavo'nun ülkesindeki önemli kulüplerden Flamengo ve Fransa'dan da Lyon, yıldız futbolcu için sıraya girmiş durumda.

Yönetimin ise teknik ekibin netleşmesinin ardından Gustavo ile ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.