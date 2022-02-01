  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Luiz Adriano Süper Lig'de
Spor

Luiz Adriano Süper Lig'de

Antalyaspor'un, Palmeiras forması giyen 34 yaşındaki Luiz Adriano ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 21:26:00 -
Luiz Adriano Süper Lig'de

Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi dünyaca ünlü yıldızlara daha öncesinde imza attıran Antalyaspor devre arasında da bir süperstar transferi için harekete geçmişti. Golcü arayan Kırmızı-Beyazlılar önce son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa'nın kapısını çalmıştı.

33 yaşındaki süperstarla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Akdeniz temsilcisi rotasını yine Brezilya'da futbol oynayan bir başka yıldıza kırdı. Antalyaspor, Palmeiras'ın 34 yaşındaki forveti Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

Kariyerinde İnternacional, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giyen tecrübeli oyuncu sezonun ikinci devresinde Antalyaspor için ter dökecek.

Adriano geçen sezon 37 maça çıkarken, 5 gol, 5 asistle oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay