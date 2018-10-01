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Lucescu'ya Yasin Öztekin çağrısı: Hiç düşünmeden çağırırım

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Milli Takım teknik direktörü Lucescu'ya çağrıda bulundu. Sepil, "Ben milli takım hocası olsam, hiç düşünmeden Yasin'i çağırırım" dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:06
Lucescu'ya Yasin Öztekin çağrısı: Hiç düşünmeden çağırırım

Süper Ligin 7. haftasında evinde Konyaspor'u mağlup eden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu günden bu yana performansı ile adından sıkça söz ettiren Yasin Öztekin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kafamdaki takımı seyretmeye başladım"

Üst üste 3 haftadır kazanan Göztepe'de keyifler yerinde. Başkan Mehmet Sepil, "Tam kafamdaki takımı seyretmeye başladım. Son maçta özellikle hocamız takımı çok iyi hazırlamış" dedi.

"Kabiliyetini kimse sorgulayamaz"

Sepil, son haftaların yıldızı Yasin Öztekin'e övgü yağdırdı: "Kendisini yeniden ispat edeceğini söylemişti. Onu yapıyor. Kabiliyetini kimse sorgulayamaz. Şu anda devamlılık mükemmel. Ben milli takım hocası olsam, hiç düşünmeden Yasin'i çağırırım."

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:06
  1. Konya
  2. Konyaspor
  3. Yasin Öztekin
  4. Mehmet Sepil
  5. Göztepe

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