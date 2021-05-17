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Spor Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması: Benim sayemde...
Spor

Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması: Benim sayemde...

Bir dönem Beşiktaş'ı ve A Milli Takım'ı çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ve Sergen Yalçın'ın performansını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:42:00 -
Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması: Benim sayemde...

Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu.

Rumen basınından GSP Ro'ya açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

"Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Sergen Yalçın konusunda ısrarcı olmuştum. Benim sayemde Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın'a çok inandım"

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