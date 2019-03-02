Lucescu'dan flaş 'Beşiktaş' açıklaması: Her şey olabilir!
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı.02 Mart 2019 Cumartesi 01:09
Adı Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.
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