Lucescu'dan büyük küstahlık!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertli takımın çok sert oynadığını iddia ederek küstahlık yaptı. Rumen çalıştırıcı, basın toplantısında da soru almadı ve toplantıdan ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 2 tane oyuncunun maç içinde sakatlandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin çok sert oynadığını vurgulayan Lucescu, şunları kaydetti:

"Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı."

Lucescu, toplantıda soru almadı ve tepki göstererek basın toplantısından ayrıldı.