Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme! Bu yorumda neyin nesi...

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ettiği Konferans Ligi play-off turu maçının ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetti.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ta oynayan Afrikalı futbolcuların fazlalığına dikkat çeken Lucescu, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar." ifadelerini kullandı.

Hakemleri eleştiren Lucescu, "Hakemlere karşı bir tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi. Ancak Avrupa kupalarında da en çok gol yiyen takımız sanırım." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO