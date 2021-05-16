  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den İslam dünyasına "biz hazırız" çağrısı

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaraylı futbolcular yıkıldı İşte o anlar…

"Bunu söylemek zorundayım" deyip itiraf etti: İsrail ordusu bir terör örgütüdür

Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu

Filistin’e destek veren Almanlara polis zulmü! Acımasızca saldırdılar

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

AK Parti'den son anketlere ilişkin açıklama: CHP seçmenleri...

Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler

İşte Filistinli bir Müslümanın teslimiyeti: Eşim Elhamdulillah şehit oldu
Falcao'dan Galatasaray paylaşımı! Kafaları karıştırdı
Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
Gazze'de şehit sayısı yine yükseldi
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Spor Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
Spor

Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası çarpıcı bir itiraf geldi. Bir dönem siyah-beyazlıları da çalıştıran tecrübeli hoca Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:10:00 -
Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

"Sergen Yalçın'ın önerdim"

Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum." ifadelerini kullandı.

Dinomo Kiev'de büyük başarı yakalandı

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Mircea Lucescu, bu görüşmenin sonrasında Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlük teklifini kabul etmişti. Tecrübeli hoca, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçti. Sergen Yalçın, 2002-2003 yılında Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta 12 gol birden atmış ve zaferi getiren isimlerden olmuştu.

Beşiktaş tarihine geçti

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan
Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koronavirüs salgını sürecinde İsraillilere ve Almanlara el açarak yardım dilenen CHP'l..
Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!
Siyaset

Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!

CHP eski milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı. HDP-CHP arasındaki kirli ittifakı istemeden de olsa ..
Sahibinden en çok satılan ikinci el otomobil hangileri? En hızlı satılan 2. el araba modeller hangileri?
Otomotiv

Sahibinden en çok satılan ikinci el otomobil hangileri? En hızlı satılan 2. el araba modeller hangileri?

İkinci el araba fiyatları merak edilirken, en çok satılan 2. el araba markaları da sorgulanıyor. Korona salgının başlamasıyla birlikte sıfır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay