Lucas adıyla sahte saldırılar! Türkiye ve komşu ülkeler hedefte! İran uyardı: ‘Uyanık Olun’

"Lucas" adıyla sahte saldırılar!

Meydanlarda ve siyasi arenalarda bozguna uğrayan şer ittifakının hile ve tuzağa sarıldığını belirten Zülfikari, "Şeytani bir plan kapsamında İran’ın Şahid-136 İHA’sını kopyaladılar. 'Lucas İHA' adını verdikleri bu sahte araçlarla bölgedeki gayrimeşru hedeflere saldırıyorlar" dedi.

Bu kirli operasyonun temel amacının, İran ile komşu ülkeler arasında nifak tohumları ekmek ve bölgede bir güvensizlik ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı.

Türkiye ve komşu ülkeler hedefte!

Düşman ittifakının, İran’ın meşru savunma faaliyetlerini tartışmaya açmak için provokasyon peşinde olduğunu ifade eden Zülfikari, son dönemdeki sinsi stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Düşman, Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ve dost ülkelerdeki bazı merkezlere provokatif saldırılar düzenliyor. Bu saldırıları İran Silahlı Kuvvetleri’ne mal ederek aramızda ihtilaf çıkarmayı hedefliyorlar."

"Biz sadece zalimleri ve işgalcileri hedef alırız"

İran’ın savunma doktrininin şeffaf ve yasal temellere dayandığını hatırlatan Sözcü, İslam Cumhuriyeti'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu:

Hedefimiz Belli: İran, yalnızca ABD ve Siyonist rejime ait merkezleri ve çıkarları hedef almaktadır.

Sorumluluktan Kaçmayız: Hedef alınan her nokta için resmi bildiri yayınlanır ve sorumluluk açıkça üstlenilir.

Sonuçlara Hazırız: Atılan her adımın hukuki ve askeri sonuçlarına cevap verecek güçteyiz.

Bölge ülkelerine "Uyanık olun" çağrısı

Siyonistlerin bu "İHA makyajlı" kumpasına karşı bölge yetkililerinin basiretli olması gerektiğini söyleyen Zülfikari, ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin sadece düşmanı cesaretlendireceğini belirtti. Şeytani girişimlerin ancak birlik ve karşılıklı güvenle boşa çıkarılabileceğinin altı çizildi.