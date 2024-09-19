Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı

Lübnan'ın BM Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu. Reuters'ın aktardığına göre, Lübnanlı yetkililer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ön soruşturma raporuna ilişkin bir mektup gönderdi.

Açıklamaya göre Lübnanlı yetkililerin ön soruşturmasında, çağrı cihazlarının Hizbullah'a ulaşmadan önce ele geçirildiği ve cihazlara patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.

Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in tüm taraflarla irtibatta olduğunu aktaran Dujarric, kendisinin itidal çağrısında bulunduğunu ve diplomatik çabaları desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Guterres ve ekibinin Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulundu. Dujarric, BM Lübnan Barış Gücü'nün de taraflarla irtibatta olduğunu dile getirdi.