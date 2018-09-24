Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour Konya'da

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour konser verdi.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 5'inci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Daline Jabbour, Arapça seslendirdiği şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Klasik Arap ve Sufi müziğinin usta öğreticilerinden biri olan Jabbour'a doğaçlama alanında uzman bir grup da eşlik etti.

Konsere çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

ULUSLARARASI MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ

Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale 47 ülkeden 133 grup ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Şems Topluluğu (İran), 26 Eylül'de Arianna Savall (İspanya), 27 Eylül'de Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu (Irak), 28 Eylül'de Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.