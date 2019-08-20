Lübnanlı gazeteciler işsizliği protesto etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen gazeteciler, basın sektöründe artan işsizliği protesto etti.

Başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca gazeteci, Lübnan'da son zamanlarda yaşanan mali kriz dolayısıyla işsiz kalan basın mensuplarının sayısının arttığına dikkati çekti.

Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph el-Kasifi, göstericiler adına yaptığı açıklamada, ülkedeki yüzlerce gazetecinin mali kriz bahanesiyle işsiz kalmasına karşı kayıtsız kalanlara seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Yöneticilere seslenerek mevcut yasaların basın sektöründe çalışanların haklarını koruyacak şekilde gözden geçirilmesi çağrısı yapan Kasifi, ayrıca bu sektör ve çalışanları için birtakım fonlar oluşturulması talebinde bulundu.

- Basının mali kriz durumunu değiştirmek zor

Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal Cerrah ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada ülkesinde basın sektörünün bu derece mali sorunlarla boğuşmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Lübnan basın organlarının mali sıkıntılarını birden çok faktöre bağlayan Cerrah, bu durumu değiştirmelerinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Cerrah ayrıca, basına mali destek sağlama konusunda önceki hükümetin bazı girişimlerde bulunduğunu ancak ülkedeki ekonomik durumun buna elverişli olmadığını aktardı.

- "Müstakbel TV" çalışanları haftalardır grevde

Lübnan'daki çeşitli yayın organları, son yıllarda reklam gelirlerinin azalması ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dışarıdan gelen desteklerin yavaşlaması nedeniyle birtakım mali sorunlar yaşıyor.

Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait "Müstakbel TV" çalışanları, maaşlarını alamadıkları için 29 Temmuz'dan beri greve devam ediyor.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri tarafından 1993'te kurulan ve 400'ün üzerinde çalışanı bulunan Müstakbel TV, şu an sadece eski diziler ve belgeseller yayımlanıyor.

AA muhabirine konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen Müstakbel TV çalışanları, ağustos sonu itibarıyla yayına tamamen son verileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Ülkenin yakın tarihinde önemli bir yere sahip 42 yıllık Es-Sefir gazetesi de maddi sorunlar sebebiyle 2016'dan itibaren dijital yayına geçmişti.