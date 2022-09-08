Lübnanlı bakanın evi bombalandı!
Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi.
Lübnan'da bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırıda ülkenin Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin evi hedef alındı.
Hamiye’nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama yaşandı.
AA'nın aktardığına göre, evin bahçesindeki elektrik kablosuna yerleştirilmiş bomba infilak etti.
Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi. Patlama sonrası bahçeden çekilen bir görüntü ortaya çıktı.