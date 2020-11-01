Lübnanlı Bakan uyardı: Bir felaket yaşanabilir
Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkede artan koronavirüs rakamlarının ülkede bir felakete neden olabileceğini söyledi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, yeni tip koronavirüsteki (Kovid-19) artış sebebi ile ülkede felaket yaşanabileceği ikazında bulundu.
Basına açıklama yapan Hasan, Kovid-19 salgınındaki artışa işaret ederek, 2020 kış aylarında Avrupa'da yaşanan felakete benzer bir felaketle karşı karşıya olduklarını bildirdi.
Hasan, grip sezonunun başlamasıyla koronavirüste ikinci dalganın birinci dalgadan daha zor geçeceğini kaydetti.
"Tavsiyede bulunduk ama reddedildi"
Bakan Hasan, Bakanlığa bağlı Bilim Kurulu'nun, bir ay önce, ülkede 2 haftalık genel karantina uygulanması yönünde tavsiyede bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini söyledi.
Can kaybı arttı
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1389 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 643'e, vaka sayısı 82 bin 617'ye, iyileşen sayısı 42 bin 904'e yükseldi. Lübnan İçişleri Bakanlığı bugün, salgında günlük 1000'i aşkın vaka görülmesi nedeniyle 115 beldede karantinaya gidilmesi çağrısı yapmıştı.