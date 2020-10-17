Lübnanlı alimden Suud'a tepki: Mekke, İsrail ürünü için pazar oluyor

Şeyh Tufeyli, memleketi Beka’daki verdiği cuma hutbesinde, “Müslüman Türklerin ürünlerini engelliyor. Mekke, Siyonistlerin ürünleri için pazar oluyor. Sizler (Suudi) düşman siyonistlere açtığınız kapılarınızı Müslümanlara kapatmaya mı gidiyorsunuz? Türkiye Müslüman bir halktan oluşuyor. Sizler Müslümanlara kapattığınız kapıları Yahudilere açıyorsunuz, bu çok kirli bir imajdır. Arap olsun veya olmasın dünyadaki tüm Müslümanları, İslam ülkelerinin ürettiklerini tüketmeye davet ediyorum” dedi.