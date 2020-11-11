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Gündem Lübnanlı alim Tufeyli’den, Başkan Erdoğan’a Azerbaycan teşekkürü
Gündem

Lübnanlı alim Tufeyli’den, Başkan Erdoğan’a Azerbaycan teşekkürü

Lübnan’daki Hizbullah’ın eski genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, Azerbaycan’a ait Karabağ bölgesinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarılmasındaki rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:34:00 -
Lübnanlı alim Tufeyli’den, Başkan Erdoğan’a Azerbaycan teşekkürü

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da varılan anlaşma sebebiyle Twitter hesabından açıklamada bulunan Tufeyli, “(Mescid-i) Aksa Selahaddin’i bekliyor. İyilikleri hiç kesilmeyen Allah’a hamdolsun. Allah’ın Azerbaycan’daki halkımızı esaretten kurtarmak için bir sebep yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler.” ifadesini kullandı. Tufeyli, “Sevinç Azerbaycan’ın, darısı Filistin’e ve halkına olur inşallah.” değerlendirmesinde bulundu.

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