Lübnan'dan Suriyeli sığınmacı kararı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki Suriyelilerin geri gönderilmeye başlanması için devreye girdi.

Bu kapsamda Avn, Lübnan'da bulunan Suriyeli sığınmacıların önümüzdeki hafta itibarıyla ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.

Lübnan'ın son hamlesiyle Suriyeli sığınmacıların her ay gruplar halinde ülkelerine geri gönderilmesi bekleniyor.

Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, her ay 15 bin sığınmacıyı Suriye’ye geri gönderme planları olduğunu kaydetmişti.

Göç ve Mülteciler Bakanı Şerafeddin'in açıklamasından önce Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkede bulunan 1.5 milyon Suriyeli sığınmacının Suriye'ye geri gönderilmesi konusunda uluslararası toplumdan destek gelmediği takdirde, Suriyelileri zorla ülkeden çıkaracaklarının sinyalini vermişti.

Mayıs ayında başka bir Lübnanlı bakan da ülkenin artık bu kadar fazla sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapmayı kaldıramayacağını savunmuştu.

Lübnan’da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli sığınmacı olduğu biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine iadesinin gerçekleşmesi durumunda Esed rejiminin gözaltı, işkence ve zorla kaybetme gibi vakıalarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıyor.

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların önemli bir bölümü derme çatma yerleşimlerde, açlık ve hastalıktan ölümle karşı karşıya oldukları koşullarda yaşıyor.

Kaynak: Mepa News