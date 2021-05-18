  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest
ABD'de İsrail'e öfke seli
Bakan Soylu MİT ve TSK'yı tebrik etti
18 yaşından küçükler BES kapsamına alındı!
Dünya Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı
Dünya

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

İşgalci İsrail ordusu Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 04:11:00 -
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’e 6 roket atıldığını aktarılarak, roketlerin tamamının Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi. IDF, saldırının ardından topçu birliklerinin roketlerin atıldığı noktayı ateş altına aldığını açıkladı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerin Suriye’den İsrail’e atıldığı ve roketlerin Lübnan topraklarına düştüğü aktarılmıştı. Haberlerde ayrıca, İsrail’in Misgav Am kasabasında siren sesleri yükseldiği belirtilmişti. Öte yandan 13 Mayıs'ta da Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket fırlatılmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek...
HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!
Medya

HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın medyada Türk askerleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki önemli gelişmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay