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Gündem Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!
Gündem

Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 19:53:00 - 2023-10-10 19:55:45
Lübnan'dan İsrail'e 15 füze fırlatıldı!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığını açıkladı.

Siyonist İsrail ile Hamas mücahidleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket ve top atışları başladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirtildi. Lübnan'ın fırlattığı roketler sebebiyle can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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