Lübnan’daki patlamayı Hizbullah’a havale etme tezgahı

Lübnan ordusu Beyrut'ta felakete yol açan büyük patlamanın yaşandığı limanın altında ülkedeki bir örgüte ait tünel olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözkonusu tünellerin ise gemilerden tahıl çekmek için kullanılan düzenekler olduğu aktarıldı. Patlamanın nasıl gerçekleştiği şimdilik bir sır olarak kalırken, olayda İsrail’in parmağı olabileceğinden şüphe ediliyor. Bazı çevreler ise ısrarla patlamanın arkasında Hizbullah’ın olduğunu göstermek istiyor.