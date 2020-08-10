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Dünya

Lübnan’daki patlamayı Hizbullah’a havale etme tezgahı

Lübnan’da geçen hafta Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından yapılan çalışmalarda yer altında yerel bir örgüte ait (Hizbullah) tünel olduğuna ilişkin iddialar asılsız çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 01:51:00 -
Lübnan’daki patlamayı Hizbullah’a havale etme tezgahı

Lübnan ordusu Beyrut'ta felakete yol açan büyük patlamanın yaşandığı limanın altında ülkedeki bir örgüte ait tünel olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözkonusu tünellerin ise gemilerden tahıl çekmek için kullanılan düzenekler olduğu aktarıldı. Patlamanın nasıl gerçekleştiği şimdilik bir sır olarak kalırken, olayda İsrail’in parmağı olabileceğinden şüphe ediliyor. Bazı çevreler ise ısrarla patlamanın arkasında Hizbullah’ın olduğunu göstermek istiyor.

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