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Dünya

Lübnan'daki patlamadan bir gün önce dikkat çeken istifa: Gemideki herkes boğulacak

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada bilanço artarken patlamadan bir gün önce Lübnan Dışişleri Bakanı'nın "Gemideki herkes boğulacak" diyerek istifa etmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:56:00 - 2020-08-11 16:56:42
Lübnan'daki patlamadan bir gün önce dikkat çeken istifa: Gemideki herkes boğulacak

 yeniakit.com.tr 

Beyrut'taki 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle gerçekleşen patlamada ölü sayısı 200'ün üzerine çıkarken 6 binin üzerinde yaralı ve onlarca kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca 50'si tarihi bina olmak üzere yaklaşık 8 bin binada hasar oluştu.

Patlamanın ardından şiddetlenen protestolar nedeniyle Lübnan'da hükümet istifa etti. 

Dikkat çeken istifa

Patlamadan bir gün önce dikkat çeken bir istifa gelmişti. Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, halkın istediği ve uluslararası toplumun kendilerine yapması için çağrıda bulunduğu "kapsamlı yapısal reform"un hükümetin gerçekleştiremediği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Yazılı açıklamada bulunan Hitti, reform ve değişim için umut taşıdığını ancak mevcut yönetimin ve durumun hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmişti. 

"Herhangi bir merkez ya da yönetim için ilkelerimden, inançlarımdan ve vicdanımdan taviz vermeyeceğim" diyen Hitti, "Yolsuzluk ve sömürüye karşı adil ve sosyal bir devletin tesisi için halk ayaklanmalarının yaşandığı bir ortamda Dışişleri Bakanlığı sorumluluğunu devam ettirme kararı sıradan bir mesele değildir." ifadelerinin kullandı.

"Gemideki herkes boğulacak"

 

Lübnan halkının çıkarları etrafında bir araya gelinmez ve ülke kurtarılmazsa gemideki herkesin boğulacağını kaydeden Hitti, bugün Lübnan'ın sevdikleri ve arzu ettikleri model ülke olmadığını, ülkesinin başarısız bir devlete dönüşme yolunda olduğunu söyledi.

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