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Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Lübnan'daki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı bu ülkedeki Filistinlileri gösterilere karşı tarafsız olmaya çağırdı.

24 Ekim 2019 Perşembe 07:30
Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı gösterilere dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamp içinde ve dışında yaşayan Filistinlilere, Lübnan'daki gelişmelere karşı tarafsız bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı, güvenliğini sağlamak amacıyla Ayn el-Helva Mülteci kampında kurulmuştu.

Lübnan'daki 12 mülteci kampında ve diğer bölgelerde yaklaşık 400 bin Filistinli yaşıyor.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:30
  1. Lübnan
  2. protesto
  3. Anadolu Ajansı

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