  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan’da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti

Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yüzlerce kişi, hayat pahalılığını ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:12:26 -
Lübnan’da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti

Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yüzlerce kişi, hayat pahalılığını ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto etti.


Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yüzlerce kişi, hayat pahalılığını ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto etti. Eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn karşıtı sloganlar attı. Eylemciler, yolsuzluk yapanların hala iktidarda olduğunu ve devrimin hala devam ettiğini vurguladı. Lübnan ordusu protestoya katılan kişileri darp ederek, dağıtmaya çalıştı.


Lübnan Başbakanı Hassan Diab, 10 gün önce yaptığı açıklamada, "Ciddi bir gıda krizi riski altındayız. Pek çok Lübnanlı yakında ekmek almakta bile zorlanabilir" dedi.


Öte yandan Lübnan’da ekonomik krize karşı 17 Ekim’de başlayan protesto gösterileri 13 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri’yi istifaya istifa etmeye zorlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı