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Aktüel Lübnan'da yılbaşı gecesinde havaya açılan ateş sonucu bir Suriyeli kadın öldü
Aktüel

Lübnan'da yılbaşı gecesinde havaya açılan ateş sonucu bir Suriyeli kadın öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:37:45 -
Lübnan'da yılbaşı gecesinde havaya açılan ateş sonucu bir Suriyeli kadın öldü

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yılbaşı gecesinin havaya yoğun ateş açılarak kutlanması sonucu Baalbek kentinde bir Suriyeli kadın yaşamını yitirdi, başkent Beyrut'ta ise park halindeki bir yolcu uçağında hasar oluştu.

Lübnanlılar, ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felaketin geride bıraktığı büyük can kaybı ve yıkım nedeniyle 2021 yılını buruk karşıladı.

Ortadoğu'daki en yoğun Hristiyan nüfusuna sahip Lübnan'da, bu yılbaşı, her ne kadar renkli görüntülere sahne olmasa da başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde havaya ateş açılarak kutlandı.

Emniyet Müdürlüğü, dün gündüz saatlerinden itibaren tüm kentlerde aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin ardından, havaya ateş edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Ancak ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, tüm uyarılara rağmen vatandaşların yeni yılı havaya ateş ederek kutlaması sonucu Baalbek kentindeki mülteci kamplarından birinde kurşunun kafasından isabet ettiği Suriyeli mülteci kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

- Uçak da hasar gördü

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda park halinde duran Lübnan ulusal havayolu şirketi "Ortadoğu Havayolları'na (MEA)" bir uçak da söz konusu kutlamaların kurbanı oldu.

Havaya açılan kurşunlardan birinin isabet etmesiyle maddi hasarın oluştuğu uçağın yeni uçaklardan biri olduğu belirtilirken, havalimanındaki diğer uçakların da kalkış öncesi kontrolden geçirildiği ifade edildi.


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