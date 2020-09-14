  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı
Aktüel

Lübnan'da silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:54:33 -
Lübnan'da silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü öldü, 1'i ağır yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Trablusşam'ın Beddavi bölgesinde yer alan bir suçlunun evine baskın yapan askerlerin silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

El bombasının da kullanıldığı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği ve 1'inin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğüne işaret edildi.

Yasa dışı bireysel silahların yaygın olduğu Lübnan'ın farklı bölgelerinde zaman zaman can kayıplarına neden olan çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin güneyinde 27 Ağustos'ta aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmak isteyen gençler ile bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Başkent Beyrut'ta 7 Eylül'de çıkan silahlı çatışmada da 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
İçişleri Bakanlığı uyardı! Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’dan flaş karar
Medya

İçişleri Bakanlığı uyardı! Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’dan flaş karar

İslamabad'da bir caminin açılışına katılacak olan Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’a İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı geldi. Ba..
Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık
Gündem

Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık

Sözcü yazarı Rahmi Turan için ağır eleştirilerde bulunan İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nde köşe yazmaya başlayınca yalakalıkta zirve yaparak..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı