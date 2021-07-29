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Dünya

Lübnan'da orman yangını: 2 ölü, 23 yaralı

Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine de sıçrama tehlikesinin olduğu yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 00:35:00 - 2021-07-29 00:38:09

Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

2 kişi öldü 23'ü yaralandı

Lübnan’ın kuzeyinde yer alan Akkar bölgesindeki Quubaiyat köyünde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir itfaiyeci ve bir bebek olduğu ifade edildi. Lübnan Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, 17 kişinin hastanelere nakledildiği, 6 kişinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi. Yangının ani sıcaklık artışı nedeni ile çıkmış olabileceği belirtildi.

Yerleşim yerlerine sıçrama tehlikesi var

Akkar Belediyeler Birliği Başkanı Abdo Abdo yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun müdahalesine rağmen yangını söndürmek için yapılan tüm girişimlerin şu ana kadar başarısız olduğunu doğrulayarak, yangının kısa süre sonra yerleşim yerlerine ulaşacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Akkar’daki yangının yakından takip ettiğini ifade ederek, yangının söndürülmesi ve evlere sıçramaması için her türlü çabanın gösterileceğini aktardı.

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