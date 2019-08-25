Lübnan’da İsrail’e ait iki İHA düştü Lübnan ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 İHA’nın düştüğünü duyurdu.

Lübnan ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 İHA’nın düştüğünü duyurdu.

Lübnan ordusu, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki İsrail’e ait iki İHA’nın düştüğü açıkladı. Lübnan resmi ajansında yer alan haberde, gece yarısı İsrail’e ait 2 İHA’nın, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, İHA’dan birinin Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün gece, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneydoğusunda Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs’e ait bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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