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Aktüel Lübnan’da ihtiyaç sahiplerine yardım
Aktüel

Lübnan’da ihtiyaç sahiplerine yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan’ın Sayda, Sur, Trablus, Beka ve Beyrut illerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 17:59:00 -
Lübnan’da ihtiyaç sahiplerine yardım

Lübnan’da yardım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

İHH bu kapsamda, Lübnan’ın Sayda, Sur, Trablus, Beka ve Beyrut illerinde yaşayan bin Filistinli aileye ve 300 Lübnanlı aileye gıda dağıtımı yaptı.

Kalkınma projeleri kapsamında destek

İHH’nın ülkedeki çalışmaları çerçevesinde, Vadi ez-Zine bölgesinde yer alan, 150 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı Osman b. Afvan Kur'an Kursu'na yönelik işletim desteği başlatıldı. Nehrü'lBarid ve Şatilla kamplarında 47 ev ve 2 mescidin aydınlatmaları yenilendi.

Ayrıca, İHH tarafından Sayda, Trablus, Sur ve Beyrut'ta yaşayan 7aileye kalkınma projeleri kapsamında destek verildi.

Lübnan’da son durum

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz, toplumun büyük kesimini etkiliyor. Ülkedeki gıda ve kışlık malzeme eksikliği nedeniyle Suriye ve Filistinli mültecilerin yanı sıra Lübnan halkı da dışarıdan gelen yardımlara ihtiyaç duyuyor. Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla yoksulluk her geçen gün artıyor. 

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, LÜBNAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına LÜBNAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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