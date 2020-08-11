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Aktüel

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:58:39 -
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor
BEYRUT (AA) - Lübnan'da hükümetin dün istifasını açıklamasına rağmen Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar dördüncü gününde de devam ediyor.
Başkent Beyrut'un kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, parlamento binasına yürümeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasiler aleyhinde çeşitli sloganlar atan protestocular, güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi üzerine Şehitler Meydanı'na geri çekildi.
Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 8 Ağustos'ta "Hesap Günü" sloganlarıyla başlayan protestolar, Başbakan Hassan Diyab'ın dün istifasını sunmasına rağmen erken seçim ve Cumhurbaşkanı Avn ile parlamentonun istifası talebiyle devam ediyor.
- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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