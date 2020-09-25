Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarına hız verildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, çalışmalarında geldiği aşamayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştı.

Müslüman ve Hristiyan siyasi partilerin destekleriyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevi verilen Edib, görüşme çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma süreciyle ilgili yarın saat 11.00'de yeniden Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacağını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Edib'in Avn'la herhangi bir liste paylaşmadığı belirtildi.

- Şiilerin "Maliye Bakanlığı ısrarı" nedeniyle hükümet kurulamıyor

Lübnan'da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.

Ülkedeki Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların destekleriyle hükümeti kurma görevini alan Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 1 Eylül'deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül'de dolmuştu.

- Edib'in Saray ziyaretleri Hariri'nin adımından sonra geldi

Sünni Müstakbel Hareketi lideri ve eski Başbakan Saad el-Hariri, birkaç gün önce Şii grupların Maliye Bakanlığı konusundaki ısrarı nedeniyle tıkanan teknokratlar hükümeti sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'e yardım etme kararı aldığını belirten Hariri, "Çözüm yolu olarak Mustafa Edib, tıpkı diğer bakanlıklara belirleyeceği isimler gibi Maliye Bakanlığı'na da herhangi bir siyasi partiye aidiyeti olmayan Şii bir kişiyi seçsin." ifadelerini kullanmıştı.